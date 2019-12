“Poetto, le cafone parcheggiano l’auto in mezzo alla spiaggia per farsi i selfie: segnalate alla Polizia Locale”. A Quartu il caso denunciato da Roberto Giorgi: “Volevo segnalare il cafone di turno ( anzi in questo caso le cafone ) che senza nessun problema ieri hanno parcheggiato la propria auto dentro la spiaggia. Litorale di Quartu Sant’ Elena vicino ai Vigili del Fuoco. Ho segnalato il fatto alla Municipale, saranno state là almeno un’ora a farsi foto e selfie ieri sera….”, in quella che non è stata sicuramente una grande lezione di civiltà, secondo il nostro lettore.