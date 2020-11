Poetto, il giorno dopo la mareggiata: “Le prime vittime sono sempre gli innocenti, povero agnellino” (VIDEO)

Poetto, il giorno dopo la mareggiata: “Le prime vittime sono sempre gli innocenti, povero agnellino”. Nello splendido VIDEO dall’alto del Poetto, realizzato da Chicco Lecca per DroneImagine, ecco come si presenta il Poetto il giorno dopo la super mareggiata: giace il corpo di un povero agnellino straziato dal maltempo, mentre la sabbia lentamente si riprende il suo spazio e l’acqua si ritira. Immagini bellissime, girate col cuore, con l’ansia di chi ha visto la spiaggia cagliaritana “cancellata” ieri dal violento nubifragio, in un fine settimana da bollino rosso in Sardegna che purtroppo ha fatto registrare anche tre vittime nell’apocalisse di Bitti. Il Poetto al rallenty è uno spettacolo della natura, la natura che cerca di riconquistare faticosamente i suoi spazi messi a dura prova dalla forza del maltempo. Con l’acqua ieri che era arrivata all’alba quasi sino ai chioschi, in uno scenario a tinte scure. E le prime vittime, purtroppo, a volte sono sempre loro: gli amici animali. Come questo povero agnellino trovato morto lì, nella spiaggia devastata dalla furia dell’acqua.