Poetto, 27enne con la Yaris finisce dritto sopra la rotonda: tasso alcolico alto, patente ritirata

Incidente stradale questa mattina verso le 10.00 al Poetto. Una Yaris guidata da un 27enne che percorreva la via Lungosaline in direzione di Quartu, arrivata all’altezza della rotatoria di via Isola di San Pietro salineè andata finendo sopra la rotonda al centro dell’aiuola. La Polizia Municipale intervenuta immediatamente sul posto per i rilievi di legge, ha sottoposto il conducente ad accertamento con etilometro dal quale emergeva un tasso alcolemico superiore al consentito. La patente di guida del 27enne veniva immediatamente ritirata e lo stesso denunciato all’autorità giudiziaria. Nessun danno a persone ma sono danni materiali alla rotonda ed al veicolo. (foto Polizia Municipale)