Playoff, finale Bari-Cagliari su un maxischermo alla Fiera: attese 4 mila e 500 persone

Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo per domenica 11 giugno 2023. Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, con un’ordinanza, ha disposto alcune misure per la tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità e della salute pubblica in occasione dell’evento in programma presso la Fiera di Cagliari dove si potrà assistere alla finale dei play-off Bari-Cagliari dei domenica.

Pertanto, il giorno 11 giugno 2023, limitatamente all’area della manifestazione di pertinenza della Fiera di Cagliari, e nelle zone limitrofe, del viale Diaz, via Pessagno, via degli Sport, e nella contigua area della Piazza Marco Polo saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

1) è fatto divieto di vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o metallo dalle ore 18.00 sino alle ore 02.00 del giorno 12 giugno.

2) è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione comunale

3) è fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali (compresi i circoli privati) ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi

4) è fatto divieto di introdurre nel luogo di svolgimento dell’evento, oggetti atti ad offendere e contenitori di bevande in vetro o metallo.

5) entro le ore 02.00, nell’area di cui trattasi, devono cessare tutte le attività di vendita e somministrazione ed entro la stessa ora deve cessare ogni tipo di diffusione sonora.