Sardegna, il Coronavirus col freno a mano: appena 15 positivi in più rispetto a ieri, oggi contagi azzerati a Cagliari. , 65 casi a Nuoro con nessun incremento e 27 in Provincia di Oristano con 3 casi in più. Non bisogna ovviamente allentare la presa, abbassare la guardia, bisogna continuare a stare a casa. Ma per un giorno l’azzeramento di nuovi contagi a Cagliari lascia davvero ben sperare. In salita invece i morti in Sardegna, il numero sale a 47.