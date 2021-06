Più alto e con le piste ciclabili: nuovo look per il ponte storico tra Villaputzu e Muravera

Nuovo look per il vecchio ponte di Villaputzu. Sarà rinforzato e rialzato per ridurre i rischi legati alle alluvioni e avrà le piste ciclopedonali per migliorare la percorribilità in chiave di mobilità alternativa e fruizione turistica.

Il progetto, che attende il via libera della Valutazione ambientale, si chiama “miglioramento ponte ex ss.125 Muravera‐Villaputzu”, proposto da Opere e Infrastrutture della Sardegna, la società in house della Regione.

L’intervento ha lo scopo di migliorare idraulicamente l’attraversamento stradale sul Flumendosa, sulla vecchia statale 125, tra Muravera e Villaputzu. Questo perché l’attuale assetto dell’opera e le condizioni idrauliche del tratto di corso d’acqua sottostante sono tali da comportare la sommersione del ponte già per piene con un tempo di ritorno inferiore ai 50 anni.

Per risolvere tale criticità, si è deciso di intervenire tramite il sollevamento del ponte e l’inserimento di una ulteriore campata di circa 55 m di luce netta.

Questo intervento affianca quello attualmente in fase di progettazione definitiva‐esecutiva da parte della Provincia del Sud Sardegna, proprietario dell’infrastruttura, che ha l’obiettivo di ripristinare le caratteristiche di sicurezza strutturale originarie del ponte, tramite un importante intervento di

manutenzione straordinaria.

Secondo le carte depositate in Regione il ponte esistente sarà sollevato di una quota pari a 80 cm, si aggiungerà una nuova campata e nascerà un percorso ciclopedonale. Si otterrà un sensibile miglioramento idraulico.

Il ponte è anche un bene culturale. E’ considerato come esempio dell’ingegneria sviluppatasi tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, in pieno sviluppo dell’industria siderurgica mondiale.