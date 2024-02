Pitbull aggredisce in strada una donna e una ragazzina, la proprietaria denunciata a Carbonia

Una trentaquattrenne di Carbonia, disoccupata e già nota per precedenti, è stata denunciata a piede libero per lesioni personali colpose. Il fatto è avvenuto lo scorso 23 dicembre quando il pitbull di proprietà della donna ha aggredito per strada una 53enne e una 12enne che camminavano in via Dalmazia. La donna e l’adolescente sono state entrambe morse alla coscia sinistra e hanno riportato lievi lesioni, refertate presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sirai. L’animale si era poi allontanato, seguito però dagli occhi indiscreti delle telecamere presenti in zona e dagli occhi sorpresi di alcuni passanti, che pure avevano temuto di essere aggrediti. Quanto basta per consentire ai carabinieri di risalire alla proprietaria, che avrebbe dovuto controllare con ben maggiore impegno il pitbull.