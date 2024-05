Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Piste Ciclabili

Intervista di Giuseppe Farris al Prof. Giampaolo Marchi, già docente di Estimo alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari.

1) Prof. Marchi, può un’opera pubblica quale quella delle piste ciclabili essere concepita senza adeguata motivazione e riscontri?

No. La normativa sui LL.PP richiedeva sino 2010 un progetto preliminare, comprendente uno studio di Fattibilità tecnico-economica, divenuto poi Progetto di fattibilità tecnico economica con l’Art. 17 D.P.R. 207/2010.

Il progetto (PTFE) definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed è chiamato a valutare ex ante le alternative possibili per risolvere un determinato problema e, ponendole a raffronto, individua quella che ottimizzi i benefici in ragione dei costi da sostenere.

Inoltre, sin dal D.M. 30 novembre 557/1999, l’ente pubblico deve «valutare la redditività̀ dell’investimento con riferimento all’utenza reale e potenziale» nonché verificare «l’oggettiva fattibilità̀ ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell’utenza, secondo le diverse fasce d’età̀ e le diverse esigenze…».

Oggi le azioni da attuare per realizzare delle piste ciclabili sono contenute nelle Linee guida del PFTE che prevedono «Il monitoraggio post operam degli indicatori di prestazione per valutare/misurare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento infrastrutturale realizzato».

Non vi è traccia documentale alcuna di tali atti posti in essere da parte delle Amministrazioni Comunali di Cagliari che, negli ultimi 13 anni, hanno progettato e realizzato queste opere.

2) Le piste ciclabili realizzate possono ricondursi ad una mobilità sostenibile?

No.

La mobilità non è un capriccio; è necessaria perché la vita abbia luogo e riguarda la collettività nel suo insieme.

La mobilità sostenibile, nella definizione riportata nella strategia europea in materia di sviluppo sostenibile, approvata nel 2006 dal Consiglio Europeo, ha l’obiettivo di garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società.

Per le ricadute su economia ed ambiente le piste realizzate a Cagliari non rientrano nella mobilità sostenibile. Questa dovrebbe garantire possibilità di trasporto multimodale estesa a tutti gli utenti.

Le piste hanno, invece, pesantemente costretto e ridotto le possibilità di movimento eliminando corsie preferenziali dei mezzi pubblici e corsie destinate a tutti; con evidenti danni economici alle attività ed ai luoghi.

L’eliminazione di moltissimi parcheggi ha duramente penalizzato l’altro elemento fondamentale sella mobilità: quello costituito dalla sosta.

Non ci si muove per divertirsi ma per raggiungere una destinazione ove fermarsi per espletare funzioni ordinarie ed a volte vitali.

Eliminare la possibilità di fermarsi equivale a vanificare il motivo del movimento.

In conclusione, si può affermare che di “sostenibile” le piste così come realizzate non abbiano nulla. Per giunta contradicono lo stesso concetto di “sostenibilità”, valido per la mobilità nel suo complesso, codificato dall’UE.

3) Prof. Marchi, la mobilità ciclabile era preclusa prima della realizzazione delle piste?

No. Secondo il codice della strada era ed è possibile in qualsivoglia strada urbana.

Lo dimostra il fatto che la realizzazione delle “piste” non ha incrementato la presenza di ciclisti abituali.

4) Esistevano alternative percorribili per la mobilità ciclabile in centro urbano?

Certamente sì.

Quella ad impatto minimale sarebbe stata di investire i soldi disponibili per eliminare in tutta la città le buche, dislivelli di chiusini, cunette e caditoie che rendono le strade pericolose per bici, mezzi in genere e pedoni. In alternativa sarebbe bastato tener conto della gerarchia delle strade esistenti, per differente livello di servizio, ed escludere dalla ciclabilità le vie di scorrimento e di comunicazione primaria. Così facendo, specie nei quartieri centrali, si sarebbe potuta individuare la viabilità interna di livello residenziale, assoggettarla al limite di 30 km/h ed indirizzare in questa, in reale sicurezza, il modestissimo traffico ciclabile evitando che questo finisse per condizionare gravemente la mobilità urbana, veicolare sia privata, sia di mezzi pubblici e commerciali, interferendo con la viabilità primaria.

5) Prof. Marchi, un’ultima domanda: le piste ciclabili sono modificabili ed eliminabili in centro città??

Certamente sì!

Non esiste principio giuridico alcuno che possa imporre ad una amministrazione pubblica di mantenere in essere un’opera dannosa per la collettività; stante il fatto di potersi rivalere su chi avesse omesso le preventive verifiche che dovrebbero rientrare nel buon senso del padre di famiglia.

Non può esistere alcuna norma europea che possa coartare la volontà politica del consesso comunale, ancor più se espressa da un referendum, nel rimuovere infrastrutture dannose per la collettività.

Cagliari, Via della Pineta.