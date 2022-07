Piste ciclabili e marciapiedi impossibili da realizzare, tutti a 30 km orari nel centro storico di Sestu

In tutto il centro storico di Sestu scattano le zone 30. Auto a velocità ridotta in molte strade, la decisione arriva dalla sindaca Paola Secci, con tanto di annuncio su Facebook e comunicato ufficiale sul sito del Comune: a partire da domani, mercoledì 13 luglio 2022, “verrà installata la segnaletica che disciplinerà le cosiddette zone 30, in osservanza delle disposizioni contenute nel Piano urbano della mobilità sostenibile adottato dall’amministrazione comunale”. nelle strade del cuore antico della città non è possibile “la costruzione di marciapiedi e piste ciclabili a causa delle caratteristiche fisiche e strutturali della strada”. E allora, tutti con il piede decisamente morbido sull’acceleratore: “Verrà imposta una moderazione della velocità con il limite massimo pari a 30 chilometri orari, al fine di far coesistere il traffico veicolare con quello pedonale e ciclopedonale per una migliore convivenza e serenità di tutti i cittadini”. Una speranza, quella della sindaca Secci, condivisa dalla sua maggioranza. Bisognerà vedere, ovviamente, quale sarà il reale impatto sul traffico.

Ed ecco, di seguito, la cartina con tutte le strade che diventano zone 30.