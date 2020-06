Piste ciclabili a Cagliari, in via della Pineta carro attrezzi scatenato e traffico in tilt

Una mattinata, a tratti, infernale, quella vissuta in via della Pineta a Cagliari, tra carro attrezzi scatenato e traffico, contemporaneamente, in tilt. A documentare e denunciare tutto, con tanto di fotografie, é l’ex assessore comunale di centrodestra al Traffico Ettore Businco, tra i più agguerriti contestatori delle piste ciclabili realizzate nell’ultimo anno dalla Giunta Truzzu: “Via della Pineta, cronaca di un disastro annunciato. È successo stamattina. Un automezzo per la rimozione forzata di veicoli si è fermato qualche minuto per caricare una autovettura e il traffico si è bloccato in entrambi i sensi di marcia. Paralisi completa anche del trasporto pubblico. E se fosse successo un un’incidente? Ambulanze e vigili del fuoco come sarebbero arrivati in via della Pineta?”, chiede, polemico, Businco. La ciclabile, comunque, è ancora off limits: le reti arancioni impediscono il passaggio. E, accanto, in più tratti, sono già stati dipinti i muoio stalli bianchi per le automobili.

Una nuova” geografia” del traffico bocciata da vari commercianti della via. Le loro interviste ai possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it