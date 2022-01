Pirri, viola ripetutamente il divieto di avvicinamento: 35enne finisce ai domiciliari.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri hanno dato esecuzione ad un provvedimento sostitutivo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, che è stata avvicendata da quella degli arresti domiciliari, secondo quanto disposto dall’ufficio Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 35enne disoccupato, con precedenti denunce a carico. Il giovane è indagato tra l’altro, in ordine al reato di atti persecutori. Il provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni del provvedimento a cui l’uomo si trovava sottoposto. Benché gli fosse stato vietato di avvicinarsi alla parte offesa, in più circostanze egli aveva disatteso le disposizioni dell’autorità giudiziaria. L’arrestato è stato pertanto condotto in caserma per la notifica del provvedimento restrittivo e successivamente condotto presso la sua abitazione, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari. Eventuali ulteriori prossime inadempienze potrebbero facilmente condurlo in carcere.