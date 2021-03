Pirri, test anti Covid gratis per tutti sabato e domenica: ecco dove e a che ora si potranno effettuare

La Presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca e l’intero Consiglio della Municipalità invitano i cittadini pirresi a sottoporsi allo screening anti covid-19 “che si coinvolgerà Cagliari e a Pirri nelle giornate del 6 e 7 marzo.

A Pirri sarà possibile eseguire in maniera gratuita il test antigenico nella scuola primaria di via Toti, nella scuola secondaria “Dante Alighieri” in via s. Isidoro e nella scuola primaria “M. Serra” in via dei Partigiani. Dalle 8.30 alle 12.30 per i cognomi da A ad E; dalle 14 alle 17.30 per i cognomi dalla F alla L; domenica 7 marzo dalle 8.30 alle 2.30 per i cognomi dalla M alla R, mentre dalle 4 alle 17.30 per i cognomi dalla alla Z. È necessario portare con sé tessera sanitaria e carta di identità e lasciare all’accettazione il numero di cellulare per consentire l’invio della password necessaria per ottenere il referto. I positivi saranno ricontattati successivamente per il tampone molecolare.

La Presidente Manca ribadisce l’importanza dell’iniziativa di screening : “l’iniziativa permetterà alle autorità sanitarie sia di avere un quadro preciso della situazione epidemiologica, ma anche acquisire i contatti diretti dei cittadini per la successiva campagna di vaccinazione. Sono convinta che anche questa volta, come già dimostrato in altre occasioni durante quest’anno di pandemia, i cittadini pirresi risponderanno dimostrando un grande senso di responsabilità”.

La campagna “Sardi e Sicuri” è organizzata dalla Regione Sardegna e l’ATS in collaborazione con tutti i Comuni dell’Isola.