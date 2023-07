Pirri, salute negata per migliaia di cittadini: “Riaprite la guardia medica chiusa da un anno”

Pirri – Una petizione per chiedere il ripristino della guardia medica: i banchetti per la raccolta firme verranno allestiti venerdì dalle 18 presso il parco dell’Ex Vetreria e sabato mattina dalle 9 presso il mercato civico di Is Bingias. “Per agevolare la partecipazione della cittadinanza, nelle prossime settimane, si organizzeranno dei banchetti negli altri quartieri della Municipalità”.

“Ai pirresi è negato il diritto alla salute” afferma la Municipalità. “Da un anno ormai a Pirri manca il presidio della Guardia Medica e nulla si muove.

Contro questa assoluta incertezza, il centrosinistra della Municipalità di Pirri si mobilita e organizza una petizione”.

Dal 26 settembre 2022, infatti, l’edificio che ospitava la Guardia Medica, in via Santa Maria Chiara 43, è chiuso. Per poter usufruire di tale servizio un cittadino residente o domiciliato a Pirri è costretto da quasi un anno a rivolgersi alla cittadella della salute in via Romagna, dove è stata trasferita, sede difficilmente raggiungibile dalla fascia più anziana della popolazione.

I lavori di riqualificazione dello stabile, secondo quanto comunicato dalla Regione Sardegna sul sito Sardegna Salute, sono di competenza di ARES e ad oggi il cantiere non risulta ancora avviato.

La preoccupazione che possano trascorrere tanti anni senza un presidio permanente così importante è diffusa e sentita da tutta la cittadinanza pirrese.

“Durante i quattro anni di consiliatura della Presidente Maria Laura Manca e il consiglio della Municipalità, hanno più volte sollecitato il Sindaco Truzzu e la sua Giunta affinché compiessero azioni decisive e concrete per mantenere sul territorio la Guardia Medica e trovare dei locali temporanei a Pirri durante la riqualificazione dello stabile.

Il comune di Monserrato di recente ha annunciato l’inserimento della “Casa della Salute” tra i presidi medici da inserire nel nuovo piano regionale, motivo per cui sarà edificata una struttura dedicata a servizi, specialistici e non, tra cui la guardia medica.

Se Monserrato, comune limitrofo alla nostra Municipalità, trattando con la Regione è riuscito ad ottenere un presidio sanitario, perché il Comune di Cagliari non riesce a riattivare il servizio considerando che Pirri conta 30.000 abitanti? Il Sindaco Truzzu ha intavolato una discussione con la Regione o non è interessato a tutelare il diritto alla salute dei cittadini pirresi?

Le reiterate richieste della Municipalità sono rimaste inascoltate.

Per questo motivo chiediamo aiuto a tutta la comunità, organizzando una petizione, perché la guardia medica torni al centro di Pirri”.