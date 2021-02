Pirri, rifiuta di sottoporsi all’alcol test: patente ritirata per un 45enne cagliaritano

Stanotte a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti hanno denunciato per rifiuto dell’esame etilometrico un 45enne cagliaritano. Questi, attorno alle ore 00:15 circa, in via del Tricolore, controllato alla guida della propria Alfa Romeo 147, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro propostogli dai militari. Tale diniego corrisponde ex lege ad ammissione di positività ed è sanzionato allo stesso modo. La patente di guida gli è stata ritirata. Contestualmente, gli è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, non avendo egli fornito valide giustificazioni circa la propria presenza in loco, in violazione delle normative per il contenimento della pandemia da Covid 19.