Pirri piange Aldo Meloni, una persona speciale: “Facevi sorridere tutti, eri buono e allegro”

Cari amici, care amiche, quella di oggi è davvero una tristissima giornata. Ho saputo qualche ora fa che un uomo buono, allegro, sempre con il sorriso e la battuta pronta, un amico di tanti pirresi, se n’è andato, così, all’improvviso. Provo un senso di rabbia, un grande dolore, di fronte alla scomparsa del carissimo Aldo Meloni.

Faccio le mie più sincere condoglianze, a nome mio, della pagina e della nostra Associazione Culturale Pirri: antiche storie del mio paese, alla moglie, agli adorati figli e a tutta la famiglia. Caro Aldo, ci mancherai tanto; mi mancherà tanto non vederti e non poterti più salutare, mi mancherà non poter fare più due chiacchiere con te, come capitava di tanto in tanto, in piazza Italia o vicino alla nostra sede, tu che con il tuo buonumore e le tue battute riuscivi a farmi sorridere, a contagiare tutti. Ciao Aldo, sono certo porterai il tuo sorriso, il tuo buonumore, lassù, tra gli angeli. R.i.p.

Daniele Vacca