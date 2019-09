Pirri, pedone travolto da un’auto all’incrocio: trasportato all’ospedale

Incidente a Pirri, un pedone è stato investito tra via Italia e via Filiberto da un trentaseienne alla guida di una Renault Clio. L’impatto non è stato lieve, tanto che per l’uomo – del quale non si conoscono ancora le generalità precise – si è reso necessario il trasporto all’ospedale Marino in codice giallo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la polizia Locale per i “classici” rilievi di legge.