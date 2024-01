Pirri, lo strano caso dei lampioni accesi di giorno e spenti la notte e ora in funzione non-stop da 72 ore

Cagliari – Lampioni accesi di giorno e spenti la notte e ora in funzione non-stop da 72 ore: nelle vie Vittorio Amedeo II, Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele e Duca di Genova lo “strano” fenomeno segnalato da un cittadino. Abbagliano anche quando la luce diurna non manca, sono i lampioni in evidente “tilt” delle strade citate: una anomalia che ovviamente ricade sui cittadini in termini economici. Questa è la preoccupazione più grande da parte del residente che ha comunicato il disguido tecnico. Non solo: per diverse notti le luci artificiali erano spente, lasciando così al buio, o al chiaro di torce e smartphone, i pedoni e i residenti del luogo. Ora, da tre giorni, sono sempre accese, giorno e notte, incidendo, di conseguenza, sui costi dell’illuminazione pubblica.