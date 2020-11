Pirri, la tragica fine di Antonello Zedda: muore nel crollo choc del balcone

È Antonello Zedda, titolare di un’impresa edile, la vittima del crollo di un balcone in via Tamburino Sardo a Pirri. L’uomo, insieme al nipote, rimasto ferito, stava eseguendo dei lavori, commissionati dal possessore dell’appartamento, nel cortile di un palazzo, utilizzando un martello pneumatico. Entrambi sono stati sorpresi dal crollo del balcone: per Zedda, purtorppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i carabinieri. A breve arriveranno anche i carabinieri del nucleo dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari, per verificare se i lavori fossero regolamentari dal punto di vista dell’impiego.