Pirri, la pasticceria San Valentino in via Murat distrutta dalle fiamme: l’incendio divora lo storico locale

Pirri – La pasticceria San Valentino in via Murat distrutta dalle fiamme: emergono nuovi particolari rispetto a quelli comunicati in un primo momento, il rogo che si è propagato all’interno della struttura per cause al momento imprecisate, ha completamente distrutto i locali adibiti a pasticceria posti al piano terra.

Questo pomeriggio, poco prima delle 15, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato in via Ciro Menotti una Autopompa, un autobotte, il carro autoprotettori e il funzionario di guardia per l’incendio di un’attività commerciale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di messa in sicurezza e di verifica della struttura si sono concluse intorno alle ore 16:30. Il fumo, ben visibile dalla strada, ha messo in allerta passanti e vicini che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco.