Pirri, la Municipalità boccia il bilancio di Truzzu: “Nonostante i fondi siano presenti, i risultati non si vedono”

Scontro aperto tra i vertici pirresi e quelli del comune: l’ultima disputa è il ko riguardo alle previsioni di bilancio proposte da “mamma” Cagliari e respinte al mittente dalla Municipalità che, da tempo, chiede a gran voce che il generoso quartiere goda degli stessi diritti del capoluogo sardo.

Ieri la maggioranza del centro-sinistra del consiglio pirrese si è espressa con un voto contrario in merito alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 01.03.2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 e Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2024-2025”.

“Dopo quattro anni, la lettura del bilancio in tutti i suoi allegati – afferma Fiorella Carrus, presidente della Commissione Bilancio e Decentramento e consigliera del Partito Democratico, risulta l’identica reiterazione proposta negli anni precedenti”.

“Non emerge, dichiarano Carrus e Murgia, Vicepresidente Vicario della Municipalità di Pirri, una chiara e precisa strategia di sviluppo per il territorio pirrese e le istanze che portiamo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale ormai da 4 anni sono state nuovamente disattese, nonostante Pirri conti più di un quinto dell’intera popolazione cittadina e contribuisce anch’essa alle casse comunale con tutti gli introiti ad essa collegati”.

“Non è positivo, prosegue Carrus, lo stato degli edifici che garantiscono i servizi essenziali per la cittadinanza come gli Uffici della Municipalità, i locali della Polizia Municipale che sono bloccati in attesa del parere della Sovraintendenza, il Cimitero di Pirri che è in attesa di espansione da troppi anni o la stessa Guardia Medica, presidio pubblico fondamentale che filtra il lavoro dei pronti soccorsi, trasferita momentaneamente in via Romagna e di competenza dell’ATS, ma su cui il Comune avrebbe dovuto fare uno sforzo per trovare dei fondi ad hoc per una rapida riqualificazione, essendo i locali di Via Santa Maria Chiara di proprietà comunale e velocizzando così i tempi d’attesa dell’inizio lavori, che ad oggi non sembrano imminenti”. Insomma, tanti, troppi malumori che necessitano un confronto e un chiarimento. Il Vicepresidente Murgia conclude segnalando che “nonostante i fondi siano presenti in bilancio ormai da anni o vengano integrati ogni anno da quando è presente la giunta Truzzu, i risultati non si vedono. Reputo fondamentale che in una comunità così grande ci siano gli spazi essenziali per la cultura, lo sport e la socialità come già detto in ogni bilancio comunale dal 2019 a oggi.

Il teatro dell’Ex Vetreria risulta ancora chiuso così come gli impianti sportivi di Terramaini e il Palazzetto di via degli Stendardi, senza sminuire tutte le altre opere finanziate e incompiute o irrealizzate come citava la consigliera Carrus.

Ogni anno la Municipalità di Pirri propone al comune di Cagliari un bilancio di previsione ma questo spesso non viene preso in considerazione ma non demordiamo infatti la Commissione VII Decentramento, Bilancio, Affari Generali, Finanze, Personale ha lavorato a una nota di accompagnamento al bilancio del Comune individuando delle specifiche o delle carenze nel bilancio comunale di quest’anno, alcune delle quali citate precedentemente e che hanno lo scopo di dare un indicazione più precisa sui bisogni del territorio pirrese, mostrando uno spirito critico ma nello stesso propositivo per il bene dei cittadini”.