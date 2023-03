Pirri – La guardia medica provvisoria in via Romagna rischia di diventare permanente. Il Comune di Cagliari non risponde ai tanti appelli lanciati dalla Municipalità che da anni chiede: “Quando e, soprattutto, chi si dovrà far carico dei lavori di ristrutturazione dell’ambulatorio di via Santa Maria Chiara”?

Un edificio fatiscente, pressoché inagibile con muffa e infiltrazioni d’acqua: una grave situazione igienico sanitaria, questo è lo stato in cui, tutt’oggi, versa la struttura che ospitava il medico di guardia. “L’8 febbraio 2021, in seguito a un sopralluogo, abbiamo presentato una serie di problematiche strutturali sfociate con la chiusura del presidio che è stato trasferito in via Romagna” spiega Fiorella Carrus, presidente Commissione bilancio, Decentramento personale e affari generali. La Municipalità di Pirri, da allora, ha avviato le interlocuzioni affinché lo stabile fosse ripristinato al più presto. “Inizialmente abbiamo ricevuto un buon riscontro interrotto, poi, dal cambio continuo degli assessori. A Ottobre, l’ultimo incontro con l’istituzione preposta di Cagliari che ci ha promesso di fornirci una immediata risposta la quale, a oggi, non è ancora pervenuta”. Esattamente si deve ancora capire se i lavori necessari per rendere agibile la struttura siano di competenza del comune oppure della Asl. Un dettaglio non indifferente, poiché, risolto questo dubbio, si potrebbe passare immediatamente all’iter successivo. Sembrerebbe che nell’elenco delle ultime previsioni di bilancio non sia inclusa questa dicitura: “Spetta allora Asl provvedere? Oppure dovremmo attendere un altro anno? Quello che vorremmo è lanciare un appello affinche si interessi del caso chi di competenza”. La popolazione di Pirri, circa 30 mila abitanti, è composta da un abbondnate numero di over che, considerata l’età, gli acciacchi di salute non mancano. “Per loro e, comunque per tutti i residenti a Pirri, è più agevole raggiungere via Santa Maria Chiara piuttosto che via Romagna. Non solo: il nostro territorio ospita anche i monserratini e, con loro, si raggiunge un bacino d’utenza di circa 50 mila unità”. Un diritto, insomma, a oggi ancora negato, quello di avere l’ambulatorio a norma nel proprio territorio: un’utopia, o meglio, un caso marginale per chi deve e non ha ancora fornito le basilari indicazioni d’azione.