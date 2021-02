Michele Pilleri, ex portapizze, ai microfoni di Radio Casteddu: “È arrivato il bonifico questa mattina, sono anche stato contattato dal direttore e si è scusato per il ritardo in tutti i modi”.

Soldi arrivati, quindi, e il giovane, che i giorni scorsi ha raccontato la sua vicenda a Casteddu Online, ha finalmente ottenuto quello che gli spetta.

Ha un incidente a novembre e da quel momento non lavora più e, come indennità di infortunio, aveva percepito 420 euro: “Pochissimi, non ci faccio nulla. L’Inail non mi ha fatto gli altri bonifici e non posso nemmeno cercarmi un altro lavoro, ho ancora varie fratture: voglio quello che mi spetta, ho il conto in rosso”, aveva spiegato.

Oggi la bella notizia del bonifico finalmente arrivato. Risentite qui l’intervista a Michele Pilleri di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

