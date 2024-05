Pirri, la carica di Maria Laura Manca con Zedda: “Trasporti pubblici di notte tutto l’anno per non restare isolati”

È stata presentata questa mattina alla Ex Vetreria la lista per la Municipalità di Pirri che sostiene Maria Laura Manca presidente. Presente il candidato sindaco di Cagliari Massimo Zedda. ‘Erano presenti simpatizzanti e i candidati delle liste a sostegno della mia candidatura, il Partito Democratico, i Progressisti, Cagliari Europea, Orizzonte Comune, AVS, Sinistra Futura. Obiettivo rivederci e discutere sulle priorità del Programma, esigenze di cui Pirri ha bisogno. Abbiamo riscontrato grande interesse ed entusiasmo.

Nonostante il sole cocente l’incontro è terminato oltre le 13. “Presente anche il candidato sindaco Massimo Zedda che ha toccato i punti del nostro programma per Cagliari e per Pirri che nasce da un percorso comune e condiviso”. Le azioni su Pirri nascono dai suggerimenti e dal coinvolgimento della Municipalità di Pirri e della presidente Maria Laura Manca. E proprio Zedda ha lanciato nuove idee per la comunità pirrese: “Pirri è una della priorità del nostro programma. Abbiamo bisogno di un’analisi puntuale del Piano urbanistico, che ci permetterà di insediare funzioni e servizi metropolitani: riqualificando strade, marciapiedi e piazze, dando soluzione all’edilizia abitativa assicurando spazi verdi e presidi di salute, socio-sanitari e di assistenza. Ripristineremo il presidio di sicurezza della polizia municipale, socali e spazi culturali come il teatro della Ex Vetreria e la guardia medica. C’è poi il tema dell’assetto idrogeologico e la conclusione dei lavori del terzo lotto di Barracca Manna. Sui trasporti, bisogna potenziare il trasporto pubblico, in particolare prevedendo quello notturno tutto l’anno. Non mancheranno iniziative imprenditoriali e di sviluppo che possano creare nuove occasioni occupazionali. Le azioni su Pirri nascono dai suggerimenti e dal coinvolgimento della Municipalità di Pirri e della presidente Maria Laura Manca.’, conclude il cadidato sindaco Massimo Zedda. “Venerdi pomeriggio alle 16.30 insieme incontreremo i cittadini per rispondere alle domande e confrontarci con la nostra visione di Città che vogliamo. Ci aspettiamo grande partecipazione”, spoiega la candidata alla presidenza della Municipalità Maria Carla Manca.