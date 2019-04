I vigili del fuoco del comando di Cagliari, sono stati allertati nel tardo pomeriggio, attorno alle 17:40, per l’incendio di un gruppo elettrogeno al centro commerciale Auchan, di Pirri. Sul posto sono intervenuti 10 operatori con diversi automezzi. Le fiamme sono state prontamente domate dalla squadra e attualmente sono in corso i controlli di sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.