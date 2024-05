Pirri, il quartiere di Monreale in rivolta: “E’ nostro, riprendiamocelo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Domani alle 18 l’appuntamento presso l’Istituto Buddista italiano Soka Gakkai “che ha fornito la disponibilità ad ospitare gli abitanti del quartiere nella loro sala in via Anassagora n.2”.

“Il quartiere di Monreale non ha istituito un comitato di quartiere ai sensi della l’art. 8 delle d.lgs. 18-08-2000, n. 267” si legge nella locandina diffusa per raggiungere il numero maggiore di persone coinvolte dall’evidente “degrado in cui versa il quartiere”. Lo spunto di riflessione nasce anche dai “procedimenti giudiziari risolti nel 2023 a favore del comune di Cagliari che oggi ha riacquistato le aree di cessione della lottizzazione originale” che ha spinto i residenti a organizzare un incontro in via Anassagora 2 “per un approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere nonché al recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo”.