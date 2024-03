Pirri, il parco dell’Ex Vetreria si trasforma in un motoraduno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un evento ideato e creato dalle ladies dell’Associazione 4Mori Chapter Sardinia Italy, in collaborazione con la Municipalità di Pirri che propone spunti di riflessione sulle problematiche legate alle donne e sulla necessità di sensibilizzare contro la violenza. “Una iniziativa” sottolinea la Presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca “che ripercorre questi nostri anni di impegno sul tema dei diritti e della non violenza, e in particolare sulle donne, su cui non bisogna abbassare la guardia, considerati i numeri già importanti raggiunti già solo in questi primi tre mesi dell’anno. Ma lo abbiamo voluto fare con una modalità diversa e coinvolgente”.

Preceduti dal sound delle moto, i racconti, la musica ed i monologhi, la presentazione della sportello antiviolenza di Pirri, sono interventi a forte effetto emozionale, pensati con la finalità di diffondere la cultura del rispetto, in contrapposizione alla violenza e agli stereotipi di genere.

Iniziativa in programma per oggi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sala della Distilleria, ex Vetreria di Pirri, via A.M. Ampere n. 3, ingresso Parco. Dopo la presentazione della Presidente della Municipalità di Pirri e delle Ladies 4 Mori Chapter Sardinia Italy, intervengono Maria Delogu e Tore Podda. Alle 11, lettura emozionale e dopo uno stacco musicale, presentazione del Centro Antiviolenza. Alle 12 ancora musica, seguirà l’esposizione della scrittrice Cinzia Cao.