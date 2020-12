Pirri, fermato dagli agenti per un controllo reagisce violentemente: in auto cocaina e un tirapugni

Continuano i servizi contro lo spaccio degli stupefacenti. A Pirri, nel primo pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Volanti hanno arrestato un 24enne cagliaritano e denunciato una minorenne . L’attenzione degli agenti, mentre transitavano in via Santa Maria Goretti, è stata attirata da un’autovettura con due giovani a bordo.

Quando i poliziotti, decidendo di procedere al controllo, hanno chiesto al conducente di scendere dal veicolo e mostrare i documenti, questo ha manifestato da subito un atteggiamento di spropositata insofferenza. Sceso dalla macchina, il giovane, mentre prelevava i documenti del mezzo dal vano portaoggetti, con un movimento fulmineo ha cercato prima di disfarsi di alcuni involucri di plastica e di un pacchetto di chewingum, per poi spintonare violentemente uno degli Agenti tentando di darsi alla fuga. La reazione immediata dei due poliziotti ha impedito al giovane di scappare, mettendolo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio.

All’interno del veicolo sono state recuperati 7 grammi di cocaina, in parte occultati nel pacchetto delle gomme da masticare e altri nascosti sotto il pianale del sedile posteriore; sotto l’aletta parasole del guidatore, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 505 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Dentro il portaoggetti, invece, erano nascosti un tirapugni in metallo e un coltello a serramanico.

Il controllo è stato esteso anche all’abitazione del giovane dove, all’interno della sua camera da letto, è stato trovato un bilancino di precisione con evidenti tracce di cocaina. E’ stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per il possesso di armi e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La giovanissima ragazza che si trovava in auto con lui è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, avendo con sé una piccola bustina di plastica contenente circa 5 gr di marjuana.

Stamattina si terrà l’udienza di convalida per direttissima.