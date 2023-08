Pirri piange la decana delle negozianti, dopo due mesi di lotta negli ospedali è morta Olga Murgia

Pirri dice addio alle decana delle negozianti, è morta a 79 anni Olga Murgia. Una istituzione da subito dopo lo svincolo per raggiungere l’Asse Mediano di Cagliari sino a Barracca Manna, passando per San Giuseppe e il confine con Monserrato. Non c’è un pirrese che abbia meno di trent’anni che non sia entrato, almeno una volta, nel suo “Negozietto” al numero 193 di via Riva Villasanta. L’aveva aperto oltre quarant’anni fa, e dentro si poteva trovare di tutto: una vasta varietà di articoli da regalo, giocattoli, cuscini, targhette e biglietti di auguri. Il dono ideale per un compleanno, una cresima, un fidanzamento ufficiale o un matrimonio? “Vado da Olga, avrà l’oggetto giusto da propormi”. In tantissimi hanno pronunciato questa frase, ed entrando nel suo negozio, con tanto di sottotilolo “regali per lei e pensieri per lui” era impossibile uscirne a mani vuote. Se n’è andata dopo una battaglia iniziata il 15 giugno: Olga Murgia era in casa quando si è sentita male. Un’emorragia cerebrale l’ha portata nel reparto di Rianimazione del Brotzu per un mese, poi al Businco e, dal due agosto scorso, alla casa di cura San Salvatore. È morta due giorni fa, all’improvviso, per i postumi di quella maledetta emorragia. Sino al giorno prima di svenire e di essere ricoverata era dietro il bancone principale del “Negozietto”. Lascia un fratello, Renato, e tre nipoti: Natascia, Igor e Veronica.

È proprio una delle nipoti, Natascia, a ricordare quanto Olga sia stata decisa, ferma e caparbia sin da giovane: “Zia era pirrese doc. Aveva deciso di aprire e gestire il negozio, era diventato tutta la sua vita. Qualche mese fa aveva ricevuto una notifica di sfratto da parte dei proprietari delle mura, avevano intenzione di vendere tutto l’immobile. Per zia Olga era stato un grandissimo dispiacere ma ci aveva detto che avrebbe voluto lavorare sino all’ultimo giorno utile, nonostante già dieci anni fa le avessimo consigliato di andarsene in pensione e rilassarsi. Aveva passato, commercialmente parlando, un periodo di crisi per colpa del Covi, ma comunque era riuscita a mantenere una fetta importante e fissa di clienti”. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio: “Ringraziamo tutti per la calorosa e importante vicinanza”. Il funerale di Olga Murgia, la decana dei commercianti pirresi, sarà celebrato domani, giovedì 17 agosto, alle 16:30 nella cappella all’aperto del cimitero cagliaritano di San Michele.