Pirri, cade al cimitero e si ferisce: “Dobbiamo fare lo slalom tra le buche”

È caduta in una delle tante buche, nemmeno tanto profonde ma comunque molto pericolose, che si trovano all’interno del cimitero di Pirri. Milena Angioni, sabato scorso, mentre stava portando i fiori ai propri cari che riposano nel camposanto, se l’è vista davvero brutta: “Per fortuna non mi sono fratturata”, racconta, ancora dolorante e spaventata, la donna. Non è il primo fatto simile che capita nel cimitero della Municipalità. Lì, i lavori di restyling, sono rimasti sinora solo una promessa e, oltre a fossi e buche, bisogna fare i conti anche con vari disservizi, a partire da alcuni rubinetti ancora rotti. Insomma, tirando le somme i due cimiteri cagliaritani non se la stanno passando per niente bene, mentre il progetto del Comune di affidarli a dei privati non è mai decollato: “Se fosse caduta mia mamma, che ha 84 anni e che viene al cimitero spessissimo, sono sicura che i danni sarebbero stati più gravi, vista l’età”, prosegue la Angioni.

“Da tempo sentiamo varie promesse di lavori, mai eseguiti, e chissà se mai verranno fatti. È assurdo che non si provveda a rendere agibile il percorso calpestabile, si deve fare lo slalom”.