Pirri, auto in fiamme perde gpl dal serbatoio: momenti di paura in via Mentana

Cagliari, incendio di due auto a Pirri.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte, intorno alle 01:35, per l’incendio di due auto in sosta in via Mentana a Pirri.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale con un’auto pompa serbatoio e il supporto di un’auto botte pompa, per un totale di due automezzi e sette operatori.

All’arrivo sul posto, i pompieri hanno provveduto a delimitare l’area e a spegnere le fiamme che hanno coinvolto interamente le auto in sosta in un’area sterrata della via: una delle auto era dotata di impianto GPL e durante lo spegnimento del rogo la valvola di sicurezza del serbatoio si è aperta, creando una grossa perdita di gas e un’esplosione che fortunatamente non ha coinvolto gli operatori o altre persone.

Le fiamme sono state spente e l’area circostante è stata messa in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.