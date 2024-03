Pirri, al parco dell’Ex Vetreria secondo appuntamento con i “Mercatini di Primavera”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pirri – Primavera al parco dell’Ex Vetreria: secondo appuntamento con i mercatini che metteranno in mostra bigiotteria, oggetti dipinti a mano, cestini, libri, dipinti e altra oggettistica e un ricco programma di iniziative e incontri arricchirà il weekend. Si parte sabato e domenica con i “Mercatini di Primavera”.

Ancora una volta, e più numerosi, saranno gli hobbisti e gli artigiani già protagonisti del primo appuntamento: un richiamo per centinaia di persone che, con il bel tempo e più liberi dagli impegni lavorativi, hanno dimostrato di accogliere positivamente le iniziative messe in campo dalla Municipalità. “In programma domenica a partire dalle ore 10” annuncia con soddisfazione la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca “anche un evento di grande impatto in termini di coinvolgimento del mondo associativo e artistico sul tema contro la violenza sulle donne dal titolo “NEMMENO CON UN FIORE -organizzata dalla associazione “NEMMENO CON UN FIORE – 4 MORI CHAPTER SARDINIA ITALY in collaborazione con la Municipalità.

Colgo infine l’occasione per ringraziare gli hobbisti che in questi weekend colorano e animano con le proprie creazioni il parco”. “Si confermano – conclude il Presidente della Commissione attività produttive della Municipalità Eugenio Spiga – non solo per il mese di marzo ma anche aprile i mercatini, dove si potranno trascorrere ore liete e spensierate all’aperto da parte delle famiglie e degli anziani”.