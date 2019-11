Piove in tutta l’area vasta cagliaritana, ma il cielo di Assemini è squarciato da un bellissimo arcobaleno. La foto di Luca Gavini scattata poco prima del tramonto: tutto l’hinterland ha vissuto una giornata di pioggia intensa, ma l’arcobaleno sembra incoraggiare a un miglioramento del tempo. Oltre che regalare nel cielo un momento di puro spettacolo della natura, i colori che “incendiano” il cielo ricoperto di nuvole. Fortunatamente nel Cagliaritano al momento non ci sono stati particolari danni per la pioggia.