Pioggia di selfie a Castello e visita al Poetto, Carlo Verdone superstar a Cagliari

La pioggia e il fortissimo vento non l’hanno fermato, al massimo gli hanno strappato un sorriso: “A Roma mi dicono che si sta peggio”, così aveva detto all’inizio della video intervista esclusiva rilasciata a Casteddu Online prima di partire alla scoperta di Cagliari. Carlo Verdone, in città per ricevere un premio alla carriera, ha quasi consumato la batteria del suo smartphone a furia di scattare foto agli “infiniti” angoli meravigliosi della città. È stato a Castello, per visitare la cattedrale e, tra uno sguardo ai vicoli e uno alle due torri storiche, ha sorriso insieme ai tanti fan cagliaritani che hanno avuto l’onore di incontrarlo per caso. Selfie ricordo di rito a go go, poi un’altra occhiata, prolungata e intensa, al panorama dal Bastione. Anche lì, foto ricordo (concessa in esclusiva proprio al nostro giornale) e, nonostante il tempo da lupi, Verdone non si è risparmiato nemmeno una tappa al Poetto, per scoprire la Sella del Diavolo e quei baretti, tanto uguali nelle forme quanto diventati ormai una tra le principali “cartoline” di Cagliari.

Poi, il rientro in albergo subito dopo pranzo, tanti altri selfie e l’incontro con i campioni della Olimpia Onlus: “Dobbiamo usare lo sport come mezzo di inclusione sociale, per questi bravissimi ragazzi che hanno bisogno di uscire e di avere un sostegno anche nel lavoro”. Un grande attore, un grande regista, una grande persona dal curare d’oro: ecco chi è Carlo Verdone, un figlio delle Capitale che, a sessantanove anni, ha ancora tanta grinta e simpatia da vendere. E che non rinuncia, quando può, ai formaggi e raviolini sardi.