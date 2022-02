Pioggia di offerte per Gianluca, poliziotto sardo in lotta contro un linfoma: “Già 85mila euro, continuate a donare”

Fa boom la raccolta fondi per il 46enne in battaglia contro un tumore: “Grazie a tutti per la generosità, servono 360mila euro per acquistare il farmaco salvavita”.