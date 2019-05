Pioggia a Cagliari, Barracca Manna e molte zone di Pirri al buio: un boato e la cabina elettrica si guasta

Pioggia a Cagliari, Barracca Manna al buio: un boato e la cabina elettrica si guasta. Decine di segnalazioni alla redazione di Casteddu Online: dopo un fulmine la zona si è ritrovata al buio con grandissima tensione in tutta la zona. “Siamo al buio, c’è stato una forte deflagrazione e siamo tutti a chiederci cosa sia successo”, raccontano i residenti in diretta. Diverse zone di Pirri si trovano al momento senza corrente. In tanti hanno raccontato di avere visto un bagliore da diverse zone della città e dall’hinterland.