Piogge abbondanti nel Nuorese, esonda il fiume Cedrino a Galtellì: “Ingrossati anche gli altri torrenti”

Galtellì – Esonda il fiume Cedrino, aperta la foce si cercherà di gestire gli apporti del Sologo con il deflusso a mare: “Sono le uniche operazioni possibili per evitare enormi danni al territorio” comunica il sindaco Giovanni Santo Porcu. Le piogge abbondanti che sono in corso ininterrottamente da ieri hanno messo in allerta il territorio nuorese. Soprattutto nella zona di Galtellì “l’evolversi della situazione meteo purtroppo non viene a nostro favore. Il Cedrino in diversi punti dell’agro ha esondato. I torrenti dell’altopiano di Muru, compreso il Taddoriscu, fiume che attraversa il paese, vengono giù notevolmente ingrossati. Abbiamo sollecitato a gran voce l’apertura della foce a mare, al fine di poter alleggerire l’alveo del Cedrino in previsione dell’arrivo della piena del fiume Sologo, tra qualche minuto, anche lui salterà la briglia. Tutte le nostre forze son in campo, protezione civile, barracelli, corpo forestale, carabinieri, operai”. Ore di apprensioni, quindi, e di lavori per scongiurare che la situazione possa peggiorare ulteriormente.