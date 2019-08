Pino crollato nel parco Parodi a Quartu: “Abbiamo visto la morte in faccia”

La gioia che viene cancellata, all’improvviso, dalla paura. Due feste di compleanno che rischiano di finire in un bagno di sangue: il grosso pino crollato all’interno del parco Parodi a Quartu, “prima ho sentito come un boato, poi dopo pochi secondi ho visto l’albero venire giu”, ha rischiato di fare una carneficina. C’erano decine di persone intente a festeggiare, tanti i bambini presenti. Andrea Cogoni, 45 anni, da undici è il custode e giardiniere qualificato del parco Parodi: “Ho sentito qualcosa di molto simile a un boato, uno scoppio. Mi sono girato e ho visto la base del pino tagliata, dopo pochi secondi è venuto giù. Mi trovavo a pochissimi metri di distanza e ho lanciato un urlo. Una ragazza seduta su una panchina è riuscita ad evitare l’impatto con l’albero. Un papà con la sua figlioletta sono invece stati travolti. Ho subito chiamato il 118 e prestato i primi soccorsi, c’è stato un fuggi fuggi generale tra urla e scene di panico”, racconta Cogoni.

“Lì sotto poteva esserci mia figlia di 15 anni, o qualcuno dei partecipanti al matrimonio che si è celebrato domenica scorsa nella chiesetta. Solo per miracolo non ci sono morti, non potrò mai dimenticare l’orribile scena alla quale ho assistito”. Sono cinque i feriti, trasportati tutti negli ospedali. Un bimbo di un anno e una bambina di 13 sono finiti al Brotzu, un altro al Marino. Una donna è stata ricoverata in stato di choc.