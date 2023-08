Pinna nobilis e conchiglie in valigia, due turisti fermati all’imbarco da Olbia

Questo pomeriggio, durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato due turisti italiani, in partenza per Livorno, con al seguito un esemplare di pinna nobilis e delle conchiglie prelevare dalle spiagge limitrofe. I due, che avevano ben occultato il tutto nel bagagliaio dell’auto, sono stati segnalati alla Capitaneria di Porto per le attività di competenza.