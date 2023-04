Pineta di Plagemesu ridotta a discarica dopo il pranzo di Pasquetta, spazzatura e sporcizia ovunque

La pineta di Plagemesu a Gonnesa presa di mira dai “cafoni” di Pasquetta: immondizia ovunque, sopra ai tavoli ancora i resti del pranzo di gruppo. Uno scenario desolante, la devastazione delle più semplici norme di civiltà. Ecco come è stata rinvenuta questa mattina la pineta della spiaggia del centro del Sulcis Iglesiente che, come da tradizione, ha ospitato i commensali del pranzo del lunedì dell’Angelo. Troppa la fatica da impiegare per raccogliere i rifiuti e gli incartamenti dopo aver consumato cibi e bevande, quindi perché non abbandonare il tutto all’aria aperta? Duro il commento da parte dell’amministrazione comunale e le repliche da parte di tanti cittadini che, indignati, hanno redarguito gli anonimi responsabili.

“Oggi abbiamo trovato l’area della pineta di Plagemesu in condizioni pietose.

Tra le tante persone che la frequentano e che hanno a cuore il bene pubblico c’è sempre qualcuno, purtroppo, che non sa cosa sia il rispetto.

Stamattina una squadra di operai del nostro Comune ha provveduto a fare pulizia” spiegano le istituzioni.

Non solo rifiuti: è stata segnalata anche l’accensione di fuochi per cuocere delle bistecche, una pratica vietata considerata la pericolosità dell’azione che, in un attimo di distrazione, potrebbe causare un rogo come già avvenuto in passato, in circostanze analoghe, in altri territori dell’Isola.