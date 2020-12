Pietro Pisu a Radio Casteddu: “Luminarie sacrificate per l’emergenza Covid, abbiamo avuto 5 lutti”

“La situazione Covid a Quartucciu è in linea col resto dell’hinterland di Cagliari. Sono circa 80 i casi di positività e ci sono anche i guariti. È l’aspetto che ci fa ben sperare, che ci mette in condizioni di dare speranza alle nostre comunità”, così il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu a Radio Casteddu.

“Le luminarie sacrificate per emergenza Covid? E’ stata una scelta accolta da tutti, noi abbiamo avuto un numero molto importante di famiglie colpite, compreso 5 lutti. E sono sempre più convinto di aver intrapreso una scelta giusta. Avremmo modo per fare festa.

.“La metro passerà a Quartucciu, è una battaglia che abbiamo portato avanti, passerà in via dell’Acqua e in via don Minzoni. È un servizio per i cittadini.

Lavori sulla 554. “Le amministrazioni devono iniziare a concertare, la 554 non può prescindere dalla metro, come viale Marconi a senso unico, devono essere scelte legate tra loro”.