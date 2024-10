Picchiato fuori dal bar a Monastir e morto dopo 20 giorni di agonia: “Condannate Nicola Zanda a sei anni”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il pm Nicola Giua Marassi ha chiesto una condanna di sei anni per Nicola Zanda, 45enne di Monastir, protagonista di un diverbio finito nel sangue nell’agosto del 2021. L’accusa è quella di omicidio preterintenzionale. L’uomo, difeso dagli avvocati Carmelino e Laura Fenudi, aveva dato un pugno a Mario Ugas fuori dall’Happy Bar, facendolo cadere rovinosamente per terra. Portato al Brotzu in condizioni disperate, Ugas si era arreso dopo venti giorni di agonia. Sono stati fondamentali alcuni testimoni, è grazie a loro che gli investigatori sono riusciti a risalire al “rivale” che aveva sferrato il pugno al cinquantunenne. Ieri, in tribunale a Cagliari, c’è stata anche la discussione delle parti civili, rappresentante dai legali Matteo Perra, Tiziano Bellarmino Floris, Federico Delitala e Christian Bernardini.

La morte di Ugas, allevatore, aveva destato grande scalpore e commozione in paese. Il prossimo dodici novembre nuovo round al palazzo di giustizia per le eventuali repliche e la lettura della sentenza.