Picchia un uomo con un bastone durante una lite: denunciato a Serrenti.

Il 22 giugno, a Serrenti, i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un allevatore 52enne del luogo. Dopo una querela sporta da un coetaneo di Serramanna, i militari hanno accertato che, qualche giorno prima, durante una discussione legata a futili motivi connessi alla richiesta di restituzione di 150 euro che il querelante avrebbe dato in prestito all’aggressore, quest’ultimo lo avrebbe aggredito colpendolo al capo con un bastone in legno, e gli avrebbe provocato un importante trauma cranico facciale, giudicato guaribile in 30 giorni dai medici del nosocomio di San Gavino Monreale.