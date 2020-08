Piazza Italia a Pirri, autobus del Ctm contro un’auto: arriva l’ambulanza, c’è un ferito. Il bus si schianta contro una vettura nel centro di Pirri, sul posto gli agenti della Polizia Municipale che stanno effettuando i rilievi. Al centro dell’attenzione la dinamica, per capire chi non abbia rispettato la precedenza. Per fortuna si tratta di un ferito non grave, trasportato in ospedale con codice verde. La foto è del nostro lettore Carlo G.