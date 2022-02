Piatti sardi e birre artigianali: nel weekend torna a Cagliari lo Street Food Carnival Fest

Il 26 e 27 febbraio, al parco divertimenti Wonderland, la non stop che si concluderà domenica notte. L’assessore Sorgia: “In attesa del ritorno delle sfilate di Carnevale in grande stile questa è un ottima occasione per passare qualche momento di spensieratezza, soprattutto per i più piccoli”.