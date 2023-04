Piano per la sicurezza a Cagliari: Sant’Efisio fa sloggiare i tavolini e spegne la movida nel cuore della città

Passa Sant’Efisio col cocchio, i buoi e la launeddas. E per garantire la processione in sicurezza (sia quella dell’andata del primo maggio sia quella del rientro del 4) il Comune spazza via tutti i tavolini dal centro storico. La misura riguarda anche piazza Yenne, il corso Vittorio Emanuele II, via Manno e strade della Marina come via Roma, via Baylle e via Barcellona.

È tutto nel piano di sicurezza, emergenza ed evacuazione della 367esima Festa di Sant’Efisio, redatto dal Comune e già trasmesso alle autorità competenti. Il piano ha individuato aree particolarmente sensibili, perché coincidono con le vie di accesso o di esodo individuate e sono sede di svolgimento degli eventi collaterali alla Festa, e devono essere tenute sgombre da qualsiasi allestimento, anche di natura amovibile, collocato sul suolo pubblico. Così durante lo stop sarà impossibile posizionare sul suolo pubblico arredi e allestimenti (tavoli, sedie e ombrelloni).

Devono dunque essere liberate per consentire lo svolgimento della processione in sicurezza. Così a partire dalle 5 del 27 aprile 2023 e fino alle 24 del 2 maggio 2023 scatta la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico presenti in piazza del Carmine per l’intera giornata, a partire dalle ore 24 del 30 aprile 2023 e fino al passaggio della processione (ore 14 circa del 1 maggio 2023) scatta la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico presenti in via Santa Margherita, piazza Yenne, largo Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Carmine, via Sassari, via Roma (da via Lepanto fino alla fine della strada), via Crispi, Via Giovanni Maria Angioy, vico Carlo Felice, via Manno, via Baylle via Sardegna (dal Largo Carlo Felice a via Lepanto), via Napoli (dalla intersezione con via Sardegna a via Roma), via Barcellona (dalla intersezione con via Sardegna a via Roma).

Niente tavolini anche per il rientro: a partire dalle ore 20 del 4 maggio 2023 e fino al passaggio della processione scatta la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico presenti in via Santa Margherita, piazza Yenne, largo Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Carmine, via Sassari, via Roma (a partire da via Lepanto fino alla fine della strada), Via Crispi, via Angioy vico Carlo Felice, via Manno, via Baylle, via Sardegna (dal Largo Carlo Felice a via Lepanto), via Napoli (dalla intersezione con via Sardegna a via Roma), via Barcellona (dalla intersezione con via Sardegna a via Roma). Dal 27 aprile al 2 maggio 2023, per la sola area di piazza del Carmine, sospensione per l’intera giornata dell’esercizio della concessione che potrà riprendere regolarmente a partire dal 3 maggio 2023.