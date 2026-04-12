Le elezioni ungheresi proclamano ufficialmente la fine politica di Viktor Orban, sconfitto dal partito europeista di Peter Magyar dopo ben 16 anni di dominio assoluto di Orban. il partito Tisza infatti ha conquistato 135 seggi, quello del presidente uscente 57.

Immediata la reazione dell’Europarlamentare Ilaria Salis: “Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell’estrema destra globale e – speriamo – la fine del regime”, le sue parole a corredo di una foto con in mano un cartello com su scritto “Goodbye Forever, Mr. Orban!”.

“L’Ungheria e l’Europa saranno posti migliori senza Orbán.

Spiace per Meloni e Salvini.

A mai più rivederci!”.

Reazioni entusiaste anche da parte delle opposizioni italiane, a cominciare dal leader 5stelle Giuseppe Conte: “Orban ha perso: è un passaggio politico davvero significativo anche per le ricadute in Europa e a livello Internazionale.

Ha perso chi ha condotto le Istituzioni verso una svolta autoritaria e illiberale, chi in Europa ha ostacolato misure che avrebbero offerto soluzioni e risposte anche al nostro Paese.

Nonostante questo, anziché difendere i nostri valori e i nostri interessi, la premier Meloni e il vicepremier Salvini in questi mesi sono apparsi negli spot elettorali a favore di Orban al pari di Netanyahu, umiliando l’Italia e la Costituzione.

È un fatto che ogni passaggio di vita democratica, con alta partecipazione degli elettori, sta diventando un incubo per i finti patrioti di casa nostra.

Auguriamoci che in Ungheria vengano definitivamente superate la deriva illiberale e le politiche incentrate sulle paure dei cittadini”.

Laconica la segretaria del Pd Elly Schlein: “Il tempo dei sovranisti è finito”, pubblicando di seguito un video degli ungheresi che esultano.