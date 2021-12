Baby gang dei petardi scatenate a Cagliari, edicola in fiamme in piazza Yenne: “Ora chi mi paga i danni?”

Un incendio, nella notte, è scoppiato in piazza Yenne a Cagliari. Fiamme sotto l’edicola gestita da decenni da Roberto Lilliu. I Vigli del fuoco sono intervenuti insieme alla polizia e sono riusciti a domare le fiamme, ma i danni sono comunque ingenti. È lo stesso Lilliu a raccontare, sdegnato, cosa è successo: “Un gruppo di ragazzini ha scoppiato dei petardi, facendoli finire proprio sotto il mio chiosco, dove c’erano foglie e rifiuti che hanno preso subito fuoco. I pompieri, però, non sapendo cosa fosse accaduto, hanno sfondato la serranda perchè pensavano che l’incendio fosse scoppiato dentro la mia edicola”, spiega Lilliu. La conta dei danni è salata: “E dovrò ripagare tutto io. Certo, ci sono le telecamere e so che le Forze dell’ordine potrebbero rintracciarli, ma cosa li denuncio a fare? Cause simili sono lunghissime, durerebbero almeno vent’anni”.