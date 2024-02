PET THERAPY NELL’ HINTERLAND DI CAGLIARI: NASCE IL PROGETTO S.E.N. – PET.

Radio zampetta sarda stringe una collaborazione di informazione con S.E.N. – PET, non perdete le nostre puntate che andranno in onda nella pagina fb di Casteddu online dal 7 febbraio e su Radio Casteddu online.Una passione in comune: donare benessere grazie alla relazione con gli animali e la natura. Un bisogno: quello di un luogo ricco di principi di valorizzazione, ascolto, gentilezza e promozione del dialogo tra differenze. Nasce così il progetto, supportato da Codice Segreto APS, di S.E.N.-PET “Servizi Educativi Naturalistici e Pet Therapy”, ma anche da Silvia, Elena e Nicoletta, le tre co-fondatrici del progetto.Il progetto nasce da anni di esperienza sul campo della Pet Therapy in numerosi progetti di Interventi Assistiti con l’animale (comunemente chiamati Pet Therapy) con varia tipologia di utenza, nidi d’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, disabilità fisiche, disturbi psichiatrici e comportamentali, RSA, anziani, gruppi famiglia e tanti altri. I servizi, denominati dal sardo “IMPÀRI”, sono progetti di benessere e di supporto educativi, riabilitativi ed emozionali realizzati intorno alla persona ed alle sue esigenze garantendo il benessere e la sicurezza di tutte le parti coinvolte: ” Il nostro sogno più ambizioso è riuscire a creare una rete di servizi che copra con professionalità tutta la Sardegna e apra alle collaborazioni con tutti gli enti presenti a livello Nazionale in un ottica multidimensionale e interdisciplinare nella presa in carico globale della persona.”L’equipe è formata da Silvia Fulghesu, Coadiutrice dell’animale (con la qualifica per ogni specie coinvolta in IAA come da Normativa di cani, cavalli, asini, gatti e conigli), Elena Maria Beneventi, Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica esperta in IAA e Referente di EAA/TAA, Elena Nicoletta Desideri, Educatrice professionale psico-pedagogica esperta in IAA e Responsabile di progetto in IAA.

– “É fondamentale, quando si ha a che fare con il benessere di altre specie, avere delle competenze che tutelino e effettivamente donino il benessere che si va a cercare: per questo nel nostro operato si seguono le Linee Guida Nazionali, con una formazione professionale completa secondo Normativa, con un Background esperienziale alle spalle solido, con il rispetto degli animali co-terapeuti, con una competenza specifica in campo educativo, riabilitativo e animale, e con il rispetto di tutti gli iter burocratici che la normativa richiede. Inoltre lavoriamo in approccio CZ, ossia cognitivo-zooantropologico, che considera ogni animale nella sua individualità, con interessi propri espressi con emozioni e motivazioni. L’animale è dunque un collega attivo all’interno dei progetti.”

Nell’approccio CZ l’animale è riconosciuto come un soggetto che si interfaccia con il mondo in modo attivo e partecipe, attraverso emozioni, pensieri, ragionamenti, in grado di immagazzinare informazioni, elaborarle e in base ad esse mettere in atto un comportamento adeguato.

Così l’animale è libero di esprimere se stesso, ed è proprio questa espressione ad arricchire la relazione spontanea che va ad instaurarsi all’interno degli incontri di Pet Therapy, apportando numerosi benefici

I progetti di IAA si svolgono in varie location nell’Hinterland di Cagliari, in base alle necessità dell’utenza e alla valutazione dell’equipe ( tutti i progetti di IAA sono sottoposti a monitoraggio e valutazione di efficacia da parte dell’Equipe Multidisciplinare al fine di monitorare lo stato di salute e del benessere del binomio uomo-animale e il corretto svolgimento del progetto) e all’animale co-terapeuta coinvolto: con il cane vi è possibilità di spostamento, le attività con cavalli e asini si svolgono all’interno del Paradise Ranch di Assemini, collaboratori.

Gli animali co-terapeuti coinvolti sono principalmente cani, cavalli, asini e gatti; con alcune attività all’interno del Ranch con gli animali della fattoria (animali non convenzionali): capre, pecore, tartarughe e galline.

Le attività, oltre a progetti di Interventi Assistiti con l’animale, coprono anche servizi educativi e di riabilitazione psichiatrica più “classici”, outdoor (dunque in natura), con la presenza della natura e di vari animali come “motivatori”.

Perché per voi sono importanti gli IAA e ci credete?

– L’animale è “un altro diverso da sé” non giudicante, mediatore emozionale e facilitatore delle relazioni sociali che offre alle persone la possibilità di proiettare le proprie sensazioni interiori e costituisce un’occasione di scambio affettivo e di gioco in un clima inclusivo, di nuove e corrette strategie comunicative al fine di un decentramento che aiuti ad approcciarsi all’altro, umano o animale, in modo più consapevole e responsabile. La comunicazione animale, principalmente non verbale e co-verbale, va ad incrementare le abilità comunicative umane, aprendo ad un’altra dimensione relazionale che, indirettamente, andrà a favorire una visione di integrazione sociale all’interno del gruppo sociale.

I progetti precisamente

• IMPÀRI con gli animali co-terapeuti (cani, cavalli, asini e gatti): interventi ludico-ricreativi, educativi e/o di riabilitazione psichiatrica attraverso la mediazione e relazione degli animali

• IMPÀRI con gli animali del ranch (pecore, galline, capre, tartarughe): nuove scoperte emotive, relazionali e benessere globale con le attività ludico-ricreative insieme agli animali della fattoria

• IMPÀRI Servizi Educativi e di Riabilitazione Psichiatrica a sostegno del benessere olistico della persona e del raggiungimento dell’empowerment.

Il nostro sito web: https://www.senpet.it/servizi-professionali-di-iaa/