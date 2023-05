Pet therapy a Quartu, sì ai cani nelle case di riposo: “Miglioreranno l’umore degli anziani”

Si alla pet therapy nei centri e case di riposo di Quartu. Sono cinque, almeno inizialmente, quelle individuate dalla Giunta Milia, che ha approvato il progetto della cooperativa sociale Killa srl di Selargius. I cani entreranno nelle strutture e, col supporto degli esperti, svolgeranno anche la funzione importante di “miglioratori dell’umore” degli anziani. Col passare del tempo saranno realizzati interventi di sostegno emotivo, cognitivo e sociale mediato dalla relazione con il cane, con

il fine di raggiungere i seguenti obbiettivi: instaurare tra paziente e cane relazioni gratificanti sul piano emozionale, sostenendo l’autostima; promuovere ricordi ed emozioni positive che allontanino pensieri negativi dovuti alla malattia; incrementare la capacità di memorie residue, con giochi studiati mirati per tipo di utenza; migliorare il tono dell’umore, il benessere e le prestazioni cognitive generali e sollecitare la capacità di concentrazione attraverso lo stimolo sensoriale immediato, la libera espressività verbale e la comunicazione non verbale, per far emergere ricordi del passato, e con essi la voglia di raccontarli e condividerli.

I primi quattro zampe entreranno nelle strutture tra qualche settimana. Un progetto, importante, che se avrà successo potrebbe essere anche ampliato ad altre strutture che ospitano nonnini e persone malate.