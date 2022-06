Pestato per una mancata precedenza da un motociclista ad Alghero, 62enne muore dopo una settimana di agonia

Non ce l’ha fatta l’automobilista sessantaduenne pestato da un motociclista una settimana fa ad Alghero. Roberto Delrio è morto all’ospedale di Sassari dopo una settimana di agonia. Non è mai uscito dal coma e i medici hanno fatti di tutto per riuscire a salvarlo. Ma, a 7 giorni dalla brutale aggressione, il cuore del 62enne si è fermato per sempre. Delrio, come riporta anche l’Ansa, aveva avuto un battibecco con un centauro quarantenne nel centro del paese per una mancata precedenza. Poi, il motociclista era passato dagli insulti alle mani, prendendolo a calci e pugni e facendolo cadere. Delrio aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto.

L’uomo, trasportato al pronto soccorso e poi all’ospedale di Sassari, non si è mai ripreso. Il caso era finito, sin dal primo momento, sotto la lente degli agenti del commissariato algherese, che avevano rintracciato dopo poche ore l’aggressore, anche grazie alle telecamere: ora, dalla denuncia per lesioni rischia di passare a guai più grossi. Quasi sicura l’accusa di omicidio preterintenzionale.